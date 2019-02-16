Киевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январе

"ДТЭК Киевские электросети" обещает самостоятельно вернуть средства.

Киевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январе
Фото: Предоставлено автором

В январе киевские бытовые потребители электрической энергии ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте компании "ДТЭК Киевские электросети".

"Некоторые киевляне, по привычке, оплатили услуги по потребленной в 2019 году электроэнергии на счета оператора систему распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля, на счет "ДТЭК Киевские электросети" поступили 39 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

"ДТЭК Киевские электросети" обещает самостоятельно вернуть средства потребителей - они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Оформлять каких-либо дополнительных документов или лично приходить для этого не надо.

В компании напоминают, что с 1 января 2019 года "ДТЭК Киевские электросети" является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения. При наличии долгов за электроэнергию потребленную до 31 декабря 2018 года, их нужно оплатить на расчетный счет именно "ДТЭК Киевские электросети". Платежи за электроэнергию, потребленную после 1 января - поставщику универсальной услуги.

"Обращаем внимание, что при наличии задолженности по 2018 энергокомпания имеет право ограничить электроснабжение должнику", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне 2017 года президент Петр Порошенко подписал новый закон о рынке электроэнергии, согласно которому модель рынка будет состоять из двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг. Данный закон был разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом, одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами и поддержан мировыми антикоррупционными организациями.

Новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг. Законом "О рынке электрической энергии" предусмотрено введение с 1 июля 2019 года полномасштабного функционирования рынка электрической энергии.


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