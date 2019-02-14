Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине на $75 миллионов

Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл. США.

Конгресс США предлагает увеличить на 75 млн долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает посольство Украины в США .

"В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн долл., что на 25 млн долл. превышает соответствующие ассигнования в 2018 году", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Также предполагается законодательная возможность выделения денежных средств под предоставление Украине кредитных гарантий.