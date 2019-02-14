Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине на $75 миллионов

Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл. США.

Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине на $75 миллионов
Фото: Wiki

Конгресс США предлагает увеличить на 75 млн долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн долл., что на 25 млн долл. превышает соответствующие ассигнования в 2018 году", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Также предполагается законодательная возможность выделения денежных средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. США. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями в 2018 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"
ЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-ОдессаЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-Одесса
Силовики разоблачили схему кражи нефтепродуктов на железнодорожной станцииСиловики разоблачили схему кражи нефтепродуктов на железнодорожной станции
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в УкраинуУкраинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в Украину
Франция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергииФранция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергии
Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривенСредняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен
В Украине резко сократился вылов рыбыВ Украине резко сократился вылов рыбы
Украинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монетУкраинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монет
В Украине перестали действовать 90% технических стандартов СССРВ Украине перестали действовать 90% технических стандартов СССР
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019
IT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиардаIT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиарда
РоSSийская сеть пиццерий объявила о запуске в УкраинеРоSSийская сеть пиццерий объявила о запуске в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости