Местные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигарет

Фискальная служба не может проверять все киоски.

Местные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигарет
Фото: ipress.ua

В 2018 году розничный акциз с табачных изделий не уплачивался в 45% случаев, в результате чего местные бюджеты потеряли почти 2 млрд. грн. Об этом заявил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

В 2018 году в Украине было реализовано 3 млрд. пачек сигарет в среднем по 29 гривен за пачку, на 87 млрд. гривен. Итак, местные бюджеты должны были получить 5% от 87 млрд. гривен поступлениями от розничного акциза с сигарет: 87 млрд. грн. х 0,05% = 4,350 млрд. гривен. Однако, было получено лишь 2,3 млрд. гривен.

Больше всего уклоняются от уплаты розничного акциза с сигарет в Луганской и Донецкой областях (около 500 млн. грн. или 80% недопоступлений с учетом объемов реализации и количества курильщиков). В Харьковской и Днепропетровской областях недовыполнение составило более 60%, (более 200 млн. грн. в каждой, или 60% недопоступлений с учетом объемов реализации и количества курильщиков).

Кроме того, большие потери местных бюджетов с учетом объемов реализации и количества курильщиков по этому налогу в Запорожской, Одесской (более 100 млн. грн. в каждой), и Львовской (свыше 140 млн. грн.) областях. В абсолютных цифрах большие потери также в Киеве (более 160 млн. грн. недополучил бюджет столицы).

По мнению экспертов, главной причиной недопоступлений является ненадлежащее администрирования розничного акциза. Они отмечают, что многие частные предприниматели, продающие табачные изделия, не имеют кассовых аппаратов, а проверять каждый киоск по всей территории страны для Государственной фискальной службы крайне проблематично.

Александр Яворский отметил, что существование розничного акциза противоречит Директиве Совета ЕС №2008 / 118 / ЕС от 16.12.2008 об общем режиме акцизных сборов. Имплементация требований Директивы предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.


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