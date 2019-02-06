Международные резервы Украины остались на пятилетнем максимуме

Объем валютных запасов превышает 20 млрд долларов.

Международные резервы Украины остались на пятилетнем максимуме
Фото: НБУ

Размер международных резервов Украины в январе почти не изменился и на 1 февраля составил 20,820 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 883,9 млн долларов, из них 808,1 млн долларов - расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего госзайма. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 620,7 млн долларов.

Чистая покупка валюты НБУ на межбанке обеспечила пополнение резервов на 136,1 млн долларов.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны) увеличила их стоимость на 126,3 млн долларов.

НБУ подчеркнул, что объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в декабре 2018 года резервы выросли на 3,108 млрд долларов до 20,820 млрд. Такой быстрый рост был связан в первую очередь с поступлениями от Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка в поддержку макрофинансовой стабильности и реформ. В частности, Украина получила от МВФ первый транш в размере $1,391 млрд по новой программе Stand-By Arrangement, а от ЕС и Всемирного банка - $1,006 млрд (в эквиваленте).

Последний раз столько валюты в резервах Украины было еще в октябре 2013 года.


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