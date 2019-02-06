Apple согласилась выплатить Франции налоговую задолженность за 10 лет

Компания Apple достигла соглашения с французскими властями о погашении задолженности по налоговым платежам, накопившейся за 10 лет.

Американская компания сообщила об этом во вторник агентству AFP, подтвердив тем самым информацию, опубликованную ранее французским журналом L'Express.

Журнал рассказал, что фирма заплатила почти 500 млн евро, чтобы урегулировать дело в рамках конфиденциального соглашения, достигнутого сторонами в декабре прошлого года.

«Французская налоговая администрация недавно завершила многолетний аудит французских счетов компании, и поправки будут отражены в наших публичных отчётах», — сообщила Apple агентству AFP.

REUTERS/Jason Lee

Компания отказалась раскрыть выплаченную сумму, но источник, знакомый с делом, подтвердил AFP, что сумма действительно составляет около 500 млн евро, как и сообщил ранее L'Express.

L'Express утверждает, что доходы Apple от деятельности в Европе выросли за десять лет в семь раз: с 6,6 млрд евро в 2008 году до 47,7 млрд евро в 2017 году, и большая часть выручки была отражена в бухгалтерской отчётности в Ирландии, где находится европейская штаб-квартира американской компании.

«Мы знаем, насколько важную роль налоги играют в обществе, и мы платим наши налоги во всех странах, где мы работаем, в полном соответствии с законами и практикой, действующими на местном уровне», — заявила Apple агентству AFP.

Если это так, то как получилось, что у Apple накопилась громадная задолженность в полмиллиарда евро за десять лет?



