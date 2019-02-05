ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 февраля продал ТРЦ "Республика", который находился в залоге у Нацбанка.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", права требования по кредитам ликвидируемого банка "Надра" купило ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,131 млн грн (без НДС) на голландском аукционе (с понижением цены).

Лот включает права требования по кредитам, в обеспечение по которым передан крупнейший недостроенный ТРЦ по ул.Большая Окружная, 1, 1а, 1в, в Киеве . Также в залоге - ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

ТРЦ "Республика" общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м) начали строить весной 2012 года на киевской окружной. Ввод в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года. Однако в том же году реализация проекта была приостановлена по решению собственника.

"Республика" после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, там будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК "Республика" общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ "Республика" является бизнесмен Дмитрий Фирташ.