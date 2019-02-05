ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен

Покупателем стало ООО "Солтекс Капитал".

ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен
Фото: fg.gov.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 февраля продал ТРЦ "Республика", который находился в залоге у Нацбанка.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", права требования по кредитам ликвидируемого банка "Надра" купило ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,131 млн грн (без НДС) на голландском аукционе (с понижением цены).

Лот включает права требования по кредитам, в обеспечение по которым передан крупнейший недостроенный ТРЦ по ул.Большая Окружная, 1, 1а, 1в, в Киеве. Также в залоге - ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

ТРЦ "Республика" общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м) начали строить весной 2012 года на киевской окружной. Ввод в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года. Однако в том же году реализация проекта была приостановлена по решению собственника.

"Республика" после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, там будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК "Республика" общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ "Республика" является бизнесмен Дмитрий Фирташ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границуВенесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из ПольшиЕврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
Франция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергииФранция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергии
СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службыСБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы
После введения санкций из РоSSии ушли 1300 немецких компанийПосле введения санкций из РоSSии ушли 1300 немецких компаний
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривенГосбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривен
В Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривенВ Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен
Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривенСредняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен
В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривенВ Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен
НАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутатаНАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутата
Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривенИнвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен
Институт книги получит из бюджет 145 млн гривен, - ГройсманИнститут книги получит из бюджет 145 млн гривен, - Гройсман
Годовой доход больше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев, - ГФСГодовой доход больше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев, - ГФС
НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"
Последние новости
Подгружаем последние новости