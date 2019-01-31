Иностранцы будут платить Киеву 41,73 грн туристического сбора

Киевский городской совет привязал туристический сбор к минимальной зарплате, установив ставку сбора за сутки размещения в местах проживания для внутреннего туризма в 0,4% от размера минимальной заработной платы, в 1% - для въездного туризма.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фото: elektraua.livejournal.com

Таким образом, размер этого сбора для внутреннего туризма составил 16,69 гривен, для въездного туризма - 41,73 гривны (согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, с 1 января минимальная зарплата составила 4173 гривен).

Киев ожидает получить в городской бюджет в 2019 году как минимум 35 млн гривен, в то время как 2018 году от этого сбора горбюджет получил 33 млн гривен.

Решение Киевсовета предусматривает, что все учреждения, которые предоставляют услуги по временному проживанию, будут указаны на сайте городской власти.