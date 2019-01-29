Украина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения Мариуполя

Деньги выделяются на 30 лет под 0,08% годовых.

Украина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения Мариуполя
Фото: kmu.gov.ua

Украина во вторник подписала с Францией кредитный договор для реализации проекта по обеспечению Мариуполя питьевой водой.

Деньги в размере 64 млн евро выделяются на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Ставка составит 0,08% годовых, сообщила пресс-служба правительства.

Вода, которая подается в квартиры в Мариуполе, поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения. На фоне конфликта в Донецкой и Луганской области водная инфраструктура находится не в самом лучшем состоянии. Мариуполь находится в самом конце цепи водоснабжения, поэтому в город поступает вода неудовлетворительного качества.

В 2017 году издание 0629.com.ua заказало исследование, которое показало, что вода из кранов в Мариуполе непригодна для питья. Жесткость воды оказалась в 2-4 раза выше минимальной нормы, также было зафиксировано повышенное в четыре раза содержание сульфатов и в два раза - сухого остатка.

Правительство планирует построить для Мариуполя новые фильтровальные станции, водозаборы. Планируется обновить устаревшие сети и ввести новые формы управления водными ресурсами города. Общая стоимость проекта - около 100 млн евро. Кроме французского кредита планируется привлечь деньги из других источников.

От имени Украины договор подписал иинистр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш, от Франции - посол Изабель Дюмон.


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