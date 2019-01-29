Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен
В Киеве показатель средней зарплаты зафиксирован в 16,5 тыс. гривен.
Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 достигла 10 573 гривен, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по ноябрь составил 14,5%, рост по году - 9,7%, сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно данным Госстата, в отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 гривен. Существенно выше средних были зарплаты в секторе IТ (15518 гривен), научно-технической деятельности (15490 гривен), страховой деятельности (более 18 тыс. гривен).
В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 16,5 тыс. гривен.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. гривен по итогам 2019 года.
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальная зарплата с января 2019 года в Украине составит 4170 грн, после повышения на 12,1%.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.01.2019 14:44