Главу "Запорожгаза", подозреваемого в хищении газа на 26 млн грн, отстранили от должности

Ранее у него забрали загранпаспорт и запретили общаться с некоторыми подчиненными.

Главу "Запорожгаза", подозреваемого в хищении газа на 26 млн грн, отстранили от должности
Главу "Запорожгаза", подозреваемого в хищении газа на 26 млн грн, отстранили от должности
Фото: TV5 Запорожье

Октябрьский райсуд Запорожья отстранил председателя правления ПАО "Запорожгаз" Олега Мизика от должности сроком на два месяца. Такое решение было принято в пятницу по ходатайству следователя СБУ в области, сообщает пресс-служба суда.

"Руководитель Запорожгаза подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3931 751,5 куб.м., стоимостью 26 622 995,16 грн. (Ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

"Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованными доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками Запорожгаза", - отметили в суде.

Ранее у Мизика забрали загранпаспорт и запретили общаться с некоторыми подчиненными из-за подозрения в хищении газа.

"Запорожгаз" контролируется структурами Дмитрия Фирташа, при этом 25% акций общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".


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