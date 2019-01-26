В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен
В полицию обратились представители брендовых компаний в Украине.
Полиция Николаева разоблачила местную жительницу на реализации поддельных часов под логотипами известных мировых брендов.
Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
В полицию обратились представители брендовых компаний в Украине. Они заявили, что предприниматель реализует часы, только внешне похожие на оригинальные, чем нарушает их авторские права и порочит репутацию, что приводит к убыткам.
"Оказалось, что 43-летняя злоумышленница поставляла качественную подделку в магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Николаева, пока в полицию не начали обращаться представители брендовых компаний в Украине. По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба составляет 30 млн гривен", - говорится в сообщении.
В результате следственных действий сотрудники полиции выявили 9 фактов незаконной реализации товара, который поставляла женщина. Правоохранители изъяли 140 часов и направили на экспертизу. По их информации, эти часы являются подделкой.
По факту подделки товаров в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара".
Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
25.01.2019 16:13
26.01.2019 11:08