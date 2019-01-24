"Нафтогаз" назвал достаточными запасы газа в хранилищах
Год назад в ПХГ было на 1,2 млрд кубометров газа больше.
"Нафтогаз Украины" заявил, что Украине хватит запасов газа в хранилищах для спокойного прохождения зимы, несмотря на то что их объем на 1,2 млрд кубометров меньше, чем год назад.
"Запасов хватит", - сказал глава правления компании Андрей Коболев в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая", - пояснил он, почему Украина сейчас импортирует намного меньше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала отопительного сезона запасы природного газа в Украине сократились на 5 млрд кубометров до 12,2 млрд.
Напомним, что Украина начала отбор газа из хранилищ 7 ноября 2018 года. Это произошло, когда в хранилищах было 17,193 млрд кубометров газа.
В 2017 году отбор газа стартовал 24 октября, когда в ПХГ было почти 17 млрд кубометров.
В 2016 году отбор газа стартовал 16 октября. К тому времени в хранилищах находилось 14,7 млрд кубометров.
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24.01.2019 11:17