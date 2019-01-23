В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко

Инвестиционное соглашение подписано в Давосе.

В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Фото: пресс-служба президента

В Украинском доме в Давосе перед заседанием Национального инвестиционного совета состоялось подписание инвестиционного соглашения о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"Сегодня мы подписали масштабное инвестиционное соглашение о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе! В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren", - написал Петр Порошенко в фейсбуке.

Глава государства подчеркнул, что инвесторы доверяют Украине и украинской бизнес-среде.

"Особенно важно, что они приходят в такую сферу, как возобновляемая энергетика... Когда за одним столом сидят компании, которые имеют общую капитализацию в 1 триллион долларов, и часть этих средств они направляют в Украину, то это лучшая характеристика изменений, которые произошли в государстве", - подчеркнул президент.

Во время подписания данного инвестиционного соглашения присутствовал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Соглашение подписано между норвежской компанией NBT, французской Total Eren и ЕБРР по проекту ветровой энергетики "Сиваш".

Напомним, ранее Петр Порошенко провел встречу в Давосе с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Кристин Лагард похвалила Порошенко за реформы.

Позже президент Украины провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.


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