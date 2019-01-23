В Украине перестали действовать 90% технических стандартов СССР

Действие 1173 ГОСТов продлено до 2022 года.

В Украине перестали действовать 90% технических стандартов СССР
Фото: Макс Левин

Министерство экономического развития и торговли напоминает о прекращении действия большинства советских технических стандартов (ГОСТов) с 2022 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

По состоянию на 1 января 2019 года имеют силу только 1173 советских стандарта, их действие было продлено до 2022 года. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации": https://bit.ly/2RFyiMI.

В 2015 году Программой деятельности Кабинета Министров были изданы приказы об отмене ГОСТов с утратой силы в течение 2016-2018 годов и с полным отказом от них, начиная с 1 января 2019 года. С целью снижения рисков для бизнеса Минэкономики предложило всем заинтересованным сторонам выступить заказчиками разработки стандартов в соответствии с законом Украины "О стандартизации".

Минэкономики и Национальный орган по стандартизации рекомендуют заинтересованным сторонам найти альтернативу использованию стандартов СССР, которые противоречат новшествам, введенным в сфере технического регулирования и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации, предусмотренными соглашением со Всемирной торговой организации и соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Всего должно быть отменено 12 090 советских ГОСТов.

Напомним, в 2015 году ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации" отменило почти 13 000 ГОСТов.


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