Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссию

В компании заявили, что уже не придерживаются такой политики.

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссию
MasterCard

Европейская комиссия оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за искусственное завышение комиссий за обработку трансграничных операций по дебетовым и кредитным картам в пределах Евросоюза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ЕК.

"Европейские потребители используют платежные карты каждый день, покупая продукты питания или одежду или совершая покупки в интернете. Правила MasterCard препятствовали поиску магазинами более выгодных условий, которые предлагают банки в других государствах-членах ЕС, и тем самым искусственно завышали стоимость карточных платежей, нанося вред потребителям и ритейлерам ЕС", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Также отмечается, что штраф MasterCard был снижен на 10%, поскольку компания сотрудничала со следствием.

MasterCard приветствовала завершение расследования, подчеркнув, что оно касалось "исключительно старой практики", которой она придерживалась меньше двух лет. "Изменение текущей деловой практики MasterCard не требуется", - заявили в компании.

Напомним, расследование Еврокомиссия в отношении платежных систем началось еще в 2013 году, двумя годами позже ведомство направило MasterCard уведомление о претензиях. В документе отмечалось, что правила MasterCard не дают банкам предлагать ритейлерам, расположенным в другом государстве Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), более низкие тарифы, чем те, которые действуют в таком государстве.

Еврокомиссия также утверждала, что MasterCard нарушала антимонопольное законодательство ЕС, устанавливая искусственно завышенную минимальную стоимость обработки транзакций с использованием карт, выпущенных в других регионах.

В 2016 году сообщалось, что британские клиенты МasterCard готовят к ней коллективный иск. Они намерены добиться от компании компенсации в 19 млрд фунтов (около $24,5 млрд) за завышенную комиссию при трансграничных операциях в пределах ЕС.

В 2017 году MasterCard ожидала, что штраф может составить до 1 млрд евро, но в декабре 2018 года зарезервировала под него $650 млн.


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