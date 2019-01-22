Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссию

В компании заявили, что уже не придерживаются такой политики.

Европейская комиссия оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за искусственное завышение комиссий за обработку трансграничных операций по дебетовым и кредитным картам в пределах Евросоюза .

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ЕК.

"Европейские потребители используют платежные карты каждый день, покупая продукты питания или одежду или совершая покупки в интернете. Правила MasterCard препятствовали поиску магазинами более выгодных условий, которые предлагают банки в других государствах-членах ЕС , и тем самым искусственно завышали стоимость карточных платежей, нанося вред потребителям и ритейлерам ЕС ", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Также отмечается, что штраф MasterCard был снижен на 10%, поскольку компания сотрудничала со следствием.

MasterCard приветствовала завершение расследования, подчеркнув, что оно касалось "исключительно старой практики", которой она придерживалась меньше двух лет. "Изменение текущей деловой практики MasterCard не требуется", - заявили в компании.

Напомним, расследование Еврокомиссия в отношении платежных систем началось еще в 2013 году, двумя годами позже ведомство направило MasterCard уведомление о претензиях. В документе отмечалось, что правила MasterCard не дают банкам предлагать ритейлерам, расположенным в другом государстве Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), более низкие тарифы, чем те, которые действуют в таком государстве.

Еврокомиссия также утверждала, что MasterCard нарушала антимонопольное законодательство ЕС , устанавливая искусственно завышенную минимальную стоимость обработки транзакций с использованием карт, выпущенных в других регионах.

В 2016 году сообщалось, что британские клиенты МasterCard готовят к ней коллективный иск. Они намерены добиться от компании компенсации в 19 млрд фунтов (около $24,5 млрд) за завышенную комиссию при трансграничных операциях в пределах ЕС .

В 2017 году MasterCard ожидала, что штраф может составить до 1 млрд евро, но в декабре 2018 года зарезервировала под него $650 млн.