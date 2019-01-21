Украина за три недели исчерпала квоты на поставки в ЕС меда, соков и кукурузы
Экспорт данных продуктов будет продолжаться.
С начала года по состоянию на 21 января Украина полностью исчерпала выделенные на 2019 год квоты на беспошлинные поставки в страны Европейского Союза на мед, виноградный и яблочный соки, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу.
Об этом сообщается на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
"Тенденция к стремительному закрытию указанных квот наблюдается с начала действия Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Несмотря на исчерпание квот беспошлинного ввоза, экспорт данных продуктов будет продолжаться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается также ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно.
"Зато, по сравнению с прошлым годом, изменилась ситуация с поставками обработанных томатов. На сегодня использовано лишь 3%, в то время как в прошлом году по состоянию на 20-е числа января было использовано 11%", - говорится в сообщении.
Напомним, ежегодные основные квоты на беспошлинные поставки в ЕС составляют - 5,4 тыс. тонн меда, 14 тыс. тонн виноградного и яблочного сока, 500 тыс. тонн кукурузы.
В июне 2017 года Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины.
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