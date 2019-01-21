Коболев оценил себестоимость украинского газа в 250 долларов

"Это единственный расчет. Более того, у частных компаний он еще больше".

Коболев оценил себестоимость украинского газа в 250 долларов
Фото: Макс Левин

Себестоимость тысячи кубометров газа украинской добычи составляет 250 долларов, заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Прямой" вечером 20 января.

"Приблизительная полная себестоимость газа без учета кредитных средств, которые вернул "Нафтогаз Украины", на тысячу кубических метров составляет примерно $250", – сказал Коболев, добавив, что в этой цене учтены все расходы кроме транспортировки и налогов, то есть капитальные вложения, расходы на развитие, бурение, землеотвод.

"Газовая добыча - это бизнес, который очень похож своей экономической моделью примерно на то, когда вы строите дом и сдаете его в аренду. Когда уже дом построен, расходы, которые вы несете ежегодно, они небольшие, и вы получаете арендную плату. Но для этого надо было вложить огромные деньги, чтобы этот дом создать", - пояснил он.

Коболев заметил, что "популисты типа господина Каплина", пытаются уничтожить отрасль газовой добычи, обещая снижение цены на газ.

"Чистая манипуляция. Полная себестоимость, которая учитывает также капитальные вложения и все родственные расходы, - 250 долларов за тысячу кубических метров. Это единственный расчет. Более того, у частных компаний он еще больше", - отметил он.

Напомним, с 1 ноября тарифы на газ для населения повысились до 8,6 грн за кубометр. Следующее повышение газового тарифа запланировано на май.


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