Получатели субсидий потребляют вдвое больше газа, - Розенко

Украинцы, которые получают субсидию, потребляют почти вдвое больше газа, чем те, у кого льготы нет. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко, передает "112 Украина".

"У нас сегодня есть данные по потребителям, которые не получают субсидии и по потребителям, которые получают субсидии. И потребление газа, в частности, среди населения, которое получает субсидии примерно в 1,8-2 раза больше, чем у людей, которые не получают субсидии. Это означает, что там, где человек полностью платит за газ, он включает механизм собственной экономии", - пояснил чиновник.

При этом Розенко пообещал, что Кабмин не будет ограничивать никого в получении субсидии.

"Мы просто даем людям механизм, чтобы они почувствовали свою собственную заинтересованность в том, что энергоносители можно использовать, и всю экономию от потребления электроэнергии, газа он может использовать на собственные нужды", - пояснил он.

Напомним, с 1 января в Украине началась монетизация субсидий для конечного потребителя.

Механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме предусматривает три этапа. С 1 января в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. С 1 мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с 1 октября монетизация охватит всех получателей субсидии.

Субсидия от государства должна поступать на персональный аккаунт субсидианта в Государственном Ощадном банке. Остаток средств со счета можно будет снять только после окончания отопительного периода.