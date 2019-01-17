Перед выборами субсидии выдадут наличными

"Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный".

Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.

Об этом РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, как "Укрпочта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - рассказал Рева.

Министр пояснил, что параллельно буду запущены два механизма монетизации - наличный и безналичный.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен. Это 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными", - уточнил Рева.

Напомним, с 1 января в Украине началась монетизация субсидий для конечного потребителя.

Механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме предусматривает три этапа. С 1 января в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. С 1 мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с 1 октября монетизация охватит всех получателей субсидии.

Субсидия от государства должна поступать на персональный аккаунт субсидианта в Государственном Ощадном банке. Остаток средств со счета можно будет снять только после окончания отопительного периода.