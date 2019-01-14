Нацбанк выпустил монету, посвященную столетию "Акта Злуки"

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную сотой годовщине объединения Украинской Народной Республики (УНР) с Западноукраинской Народной Республикой (ЗУНР).

Монета дополняет серию "Возрождение украинской государственности", сообщает пресс-служба НБУ.

Коллекционную монету номиналом в 5 гривен введут в обращение с 17 января. Новый денежный знак изготовлен из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) и весит 16,54 грамма.

Фото: НБУ

На лицевой стороне монеты изображена надпись "УНР ЗУНР", герб Украины и указан номинал. На обратной стороне монеты отчеканен фрагмент из Акта Злуки, а также гербы Львова и Киева .

Общий тираж коллекционных монет составляет 40 тысяч штук.

"22 января 1919 года в торжественной обстановке на Софийской площади в Киеве произошло событие, ставшее итогом соответствующего подготовительного процесса, - был провозглашен Акт Соединения, акт объединения украинских земель, в котором отмечалось, что отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих сил имеет возможность объединить усилия всех своих сыновей строить нераздельное самостоятельное Украинское государство на добро и счастье украинского народа", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что 22 января Украина празднует День Соборности - воссоединения Украинской и Западно-Украинской Народной Республики.