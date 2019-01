При оформлении мурала на метро "Осокорки" в Киеве "потерялись" 1,765 млн гривен, - СМИ

При оформлении муралов на станции киевского метро "Осокорки" исчезли около 1,765 млн гривен, предназначенных для выплаты авторских гонораров. Об этом сообщила журналистка СТБ Алена Лунькова на своей странице в Фейсбуке.

"Третий месяц я стараюсь выяснить, почему муралы на "Осокорках" обошлись государству в 3,6 млн гривен. Сначала госсекретарь Артем Биденко сказал, что рисовать будут известные мировые художники и у них высокие гонорары. В документах на Prozzoro на это заложено 1,765 млн гривен. То есть почти половина всей стоимости проекта #morethanus", - написала Лунькова.

По данным Луньковой, художники, которые выполняли муралы, работали бесплатно, из бюджета оплачивали только их перелет и проживание в Украине.

"Прошел месяц. Муралы дорисовали. Презентовали. Объяснили, что деньги не за работу, а на райдеры, мол, все художники просили бизнес-класс в самолете, потом почти всем пришлось покупать билеты дважды, ведь не успевали за одну поездку. "Ну, там еще отели люксовые, некоторые хотели прилететь с женами", - сообщила журналистка.

В то же время Биденко не смог предоставить журналистке чеки или расписки, подтверждающие оплату расходов художников.

Напомним, в конце лета 2018 года ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" провел тендер на нанесение муралов на столичной станции метро "Осокорки". Тендер на 3,6 млн гривен выиграл Денис Смачелюк, ранее создавший петицию о необходимости этих муралов. Он же был единственным участником тендера. По данным Луньковой, Смачелюк является давним другом уволенного заммэра Киева Ильи Сагайдака.

Презентация арт-проекта More Than Us прошла в декабре 2018 года. Мурал передадут на баланс КП "Киевский метрополитен".