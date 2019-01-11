При оформлении мурала на метро "Осокорки" в Киеве "потерялись" 1,765 млн гривен, - СМИ

Художники не брали денег за работу.

При оформлении мурала на метро "Осокорки" в Киеве "потерялись" 1,765 млн гривен, - СМИ
Во время работы над муралом ст.м. "Осокорки"
Фото: Наталія Мартиненко

При оформлении муралов на станции киевского метро "Осокорки" исчезли около 1,765 млн гривен, предназначенных для выплаты авторских гонораров. Об этом сообщила журналистка СТБ Алена Лунькова на своей странице в Фейсбуке.

"Третий месяц я стараюсь выяснить, почему муралы на "Осокорках" обошлись государству в 3,6 млн гривен. Сначала госсекретарь Артем Биденко сказал, что рисовать будут известные мировые художники и у них высокие гонорары. В документах на Prozzoro на это заложено 1,765 млн гривен. То есть почти половина всей стоимости проекта #morethanus", - написала Лунькова.

По данным Луньковой, художники, которые выполняли муралы, работали бесплатно, из бюджета оплачивали только их перелет и проживание в Украине.

"Прошел месяц. Муралы дорисовали. Презентовали. Объяснили, что деньги не за работу, а на райдеры, мол, все художники просили бизнес-класс в самолете, потом почти всем пришлось покупать билеты дважды, ведь не успевали за одну поездку. "Ну, там еще отели люксовые, некоторые хотели прилететь с женами", - сообщила журналистка.

В то же время Биденко не смог предоставить журналистке чеки или расписки, подтверждающие оплату расходов художников.

Напомним, в конце лета 2018 года ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" провел тендер на нанесение муралов на столичной станции метро "Осокорки". Тендер на 3,6 млн гривен выиграл Денис Смачелюк, ранее создавший петицию о необходимости этих муралов. Он же был единственным участником тендера. По данным Луньковой, Смачелюк является давним другом уволенного заммэра Киева Ильи Сагайдака.

Презентация арт-проекта More Than Us прошла в декабре 2018 года. Мурал передадут на баланс КП "Киевский метрополитен".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший директор аэропорта "Николаев" получил год условно за взятку в 700 тыс. грнБывший директор аэропорта "Николаев" получил год условно за взятку в 700 тыс. грн
Япония ввела налог на выезд из страныЯпония ввела налог на выезд из страны
IT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиардаIT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиарда
Украинцам с 7 февраля разрешат менять валюту онлайнУкраинцам с 7 февраля разрешат менять валюту онлайн
Эксимбанк США после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с УкраинойЭксимбанк США после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной
Блок рекламы


Похожие новости
ФГИ перечислил в госбюджет 1,5 млрд гривен, - ТрубаровФГИ перечислил в госбюджет 1,5 млрд гривен, - Трубаров
Аферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валютАферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валют
НБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривенНБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривен
Сотрудника "Полтавагаздобычи" поймали на взятке в 220 тысяч гривенСотрудника "Полтавагаздобычи" поймали на взятке в 220 тысяч гривен
СБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банкаСБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банка
Минимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - РеваМинимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - Рева
В "Укргаздобыче" уволили сотрудников, задержаных за взятку в 16,8 млн гривенВ "Укргаздобыче" уволили сотрудников, задержаных за взятку в 16,8 млн гривен
АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривенАМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости