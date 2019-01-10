Из банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грн

Учреждение лопнуло два года назад.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что через кредитование связанных лиц из обанкротившегося банка "Богуслав" было выведено более 300 млн грн.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Во время процедуры ликвидации банка "Богуслав" было установлено, что в 2016-2017 годах банк выдавал кредиты компаниям, по разным признакам связаны между собой или с банком. У компаний-заемщиков не было собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, они осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитов.

Эти деньги перечислялись на счета различных предприятий, открытые в "Богуславе" и других банках, в рамках сделок, имеющих признаки фиктивности. Фонд предполагает, что и создание компаний-заемщиков было фиктивным: реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, что указаны в финансовой и налоговой отчетности; собственные необоротные активы у них отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность – убыточна или с минимальной прибылью.

Общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн, что составляет 60% от задолженности по всем кредитам, выданным банком.

Общая балансовая стоимость активов "Богуслава" на момент утверждения ликвидационной массы составила 623 млн грн, но при проверка нашли всего 242 млн грн. Общая сумма акцептированных кредиторских требований банка составила 228 млн грн, из них погашены 28 млн грн.

Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года выплатили почти 178 млн грн, что составляет 97% от суммы обязательств перед ними.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Банк Богуслав" были Владимир Романенко (76,5343% акций) и Наталья Вакуленко (23,4657%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк "Богуслав" занимал 58-е место (747,385 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.