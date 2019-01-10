Суд в Амстердаме провел слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии

В Высоком суде Амстердама прошли слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии. Украинская компания пытается добиться принудительного взыскания активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах.

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В фейсбуке Витренко сообщил, что решение суда ожидается в течение нескольких месяцев.

"Нафтогаз" хотел арестовать в Нидерландах принадлежащие "Газпрому" акции South Stream Transport B.V. (оператор строящегося "Турецкого потока"), Gazprom Achim B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Finance B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Blue Stream Pipeline Co. B.V. (оператор "Голубого потока") и Gazprom Holding Cooperatie U.A.

Суд Амстердама одобрил арест 30 мая, однако "Нафтогаз" преуспел лишь в случае Blue Stream Pipeline Co.

Аресту имущества нидерландских компаний и обращению на него взыскания мешает то, что "Газпром" не владеет ими напрямую.

Напомним, 28 февраля 2018 года Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза" по спору с "Газпромом" и постановил, что роSSийский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что роSSийская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором). С учетом задолженности "Нафтогаза" за уже поставленный газ "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд плюс проценты.