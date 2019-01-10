Международные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрд

Запасы валюты вернулись на уровень конца 2013 года.

Международные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрд
Фото: flick/НБУ

Международные резервы Украины в декабре выросли на $3,108 млрд до $20,820 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Такой большой прирост резервов связан в первую очередь с поступлениями от Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка в поддержку макрофинансовой стабильности и реформ. В частности, Украина получила от МВФ первый транш в размере $1,391 млрд по новой программе Stand-By Arrangement, а от ЕС и Всемирного банка - $1,006 млрд (в эквиваленте).

Еще $540,8 млн удалось привлечь от продажи облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

Чистая покупка валюты на межбанке обеспечила пополнение резервов на $338,5 млн.

Кроме того, на размер резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны) в сумме $147 млн в эквиваленте.

По состоянию на начало января объем международных резервов покрывал 3,5 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Последний раз столько валюты в резервах Украины было еще в октябре 2013 года.


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