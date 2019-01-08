Украинцам с 7 февраля разрешат менять валюту онлайн
Покупка будет возможна в пределах суточного лимита до 150 тыс. грн.
Национальный банк с 7 февраля разрешит населению менять валюту онлайн.
Об этом говорится в обнародованной Нацбанком дорожной карте валютной либерализации.
Регулятор разрешил оnline-покупку иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты – до 150 тыс. грн/день в эквиваленте).
В НБУ отметили, что планируют разрешить покупку валюты не только в банковских приложениях и интернет-банкинга, но и - в перспективе - через интернет-сайты и приложения небанковских финансовых учреждений.
Напомним, что раньше Приватбанк торговал валютой онлайн, используя лазейки в законодательстве, но осенью 2014 года НБУ закрыл их.
В июне 2018 года парламент принял закон "О валюте", который призван значительно упросить работу с ней как граждан, так и предприятий. Он сменил декрет, регулировавший валютные операции украинцев, который действовал еще с 1993 года. В Нацбанке заявляли, что правила давно устарели и причиняют лишь неудобства.
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08.01.2019 07:55