Украинцам с 7 февраля разрешат менять валюту онлайн

Покупка будет возможна в пределах суточного лимита до 150 тыс. грн.

Национальный банк с 7 февраля разрешит населению менять валюту онлайн.

Об этом говорится в обнародованной Нацбанком дорожной карте валютной либерализации.

Регулятор разрешил оnline-покупку иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты – до 150 тыс. грн/день в эквиваленте).

В НБУ отметили, что планируют разрешить покупку валюты не только в банковских приложениях и интернет-банкинга, но и - в перспективе - через интернет-сайты и приложения небанковских финансовых учреждений.

Напомним, что раньше Приватбанк торговал валютой онлайн, используя лазейки в законодательстве, но осенью 2014 года НБУ закрыл их.

В июне 2018 года парламент принял закон "О валюте", который призван значительно упросить работу с ней как граждан, так и предприятий. Он сменил декрет, регулировавший валютные операции украинцев, который действовал еще с 1993 года. В Нацбанке заявляли, что правила давно устарели и причиняют лишь неудобства.