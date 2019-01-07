Глава Всемирного банка заявил об уходе в отставку с 1 февраля

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявил о намерении уйти в отставку с 1 февраля 2019 года.

Об этом сообщается на сайте ВБ.

"Для меня было большой честью служить президентом этого замечательного учреждения, полного людей, преданных искоренению крайней бедности в нашей жизни. Работа группы Всемирного банка сейчас важнее, чем когда-либо, поскольку проблемы бедных во всем мире растут, а такие как изменение климата, пандемии, голод и беженцы, продолжают расти как по своим масштабам, так и по сложности", - отметил Ким.

Отмечается, что он планирует присоединиться к фирме, занимающейся инвестициями в инфраструктуру развивающихся стран. Также Ким сообщил, что снова войдет в состав совета организации Partners In Health, соучредителем которой он стал более 30 лет назад.

"Я также продолжу свое взаимодействие с Брауновским университетом в качестве доверенного лица корпорации и с нетерпением жду возможности стать старшим научным сотрудником в Уотсонском институте международных и общественных связей имени Брауна", - добавил Ким.

Исполнять обязанности президента группы организаций Всемирного банка с 1 февраля будет нынешний исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Напомним, Ким стал президентом Всемирного Банка 30 июня 2012 года. В 2016 году его переизбрали на второй срок.

В конце декабря прошлого года Украина получила в Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро под гарантию Всемирного банка на поддержку государственной политики в сфере экономического роста.

Ранее Всемирный банк предоставил фингарантию для Украины на $750 млн.