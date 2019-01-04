Совладелец АТБ стал собственником компании c лицензией на добычу урана

Буткевичу принадлежит 83,4% АЭСУ.

Совладелец АТБ стал собственником компании c лицензией на добычу урана
Фото: vesti.kz

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич стал мажоритарным владельцем ООО "Атомные энергетические системы Украины", которое в 2017 году получило лицензии на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку четырех украинских месторождений урановых руд.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Буткевичу принадлежит доля 83,4% в АЭСУ. Еще по 8,3% АЭСУ владеют Александр Настенко и Виталий Якименко, которые также являются миноритарными акционерами ООО "Пержанская рудная компания" (Олевск) и ООО "Титан-апатитовая группа" (Киев).

Раньше утверждалось, что АЭСУ - компания с частными американскими инвестициями. Компания была оформлены на учрежденную в Делавере компанию U-Tech Energy, ее директором значился Настенко.

У АЭСУ есть лицензии на разработку Сафоновской, Михайловской (Николаевксая обл.), Сурской и Новогуровской урановых площадей (Днепропетровская обл.).


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