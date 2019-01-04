Verily Life Sciencies, «дочка» Alphabet, привлекла $1 млрд инвестиций

Verily Life Sciences, независимая компания в составе холдинга Alphabet, ранее известная как Google Life Sciences, объявила о привлечении $1 млрд в очередном раунде финансирования, который возглавила частная инвестиционная фирма Silver Lake.

В рамках достигнутых договорённостей финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) и управляющий директор Silver Lake Эгон Дурбан (Egon Durban) войдут в совет директоров Verily.

В правление Verily сейчас входят исполнительный директор Эндрю Конрад (Andrew Conrad), топ-менеджеры Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page), Сергей Брин (Sergey Brin) и Дэвид Драммонд (David Drummond), а также старший управляющий директор крупнейшей в Азии инвестиционной компании Temasek Фида Алгасофф (Fidah Alsagoff).

Среди новых инвесторов в последнем раунде значится Совет по пенсионному плану для учителей Онтарио.

Финансовыми консультантами сделки выступили Goldman Sachs и Co LLC.

В 2017 году Verily, занимающаяся исследованиями и разработками в области проблем здоровья, получила $800 млн от Temasek.

Средства, привлечённые в ходе нового раунда финансирования, будут использованы для инвестиций, включая возможные приобретения и партнёрства.

В настоящее время компания сотрудничает с несколькими фармацевтическими компаниями в ряде проектов, включая исследования в области использования хирургических роботов и разработку технологии сканирования сетчатки глаза для раннего выявления некоторых заболеваний глаз.

Финансовые условия последнего раунда финансирования Verily не раскрывает.