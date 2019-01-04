Verily Life Sciencies, «дочка» Alphabet, привлекла $1 млрд инвестиций
Verily Life Sciences, независимая компания в составе холдинга Alphabet, ранее известная как Google Life Sciences, объявила о привлечении $1 млрд в очередном раунде финансирования, который возглавила частная инвестиционная фирма Silver Lake.
В рамках достигнутых договорённостей финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) и управляющий директор Silver Lake Эгон Дурбан (Egon Durban) войдут в совет директоров Verily.
В правление Verily сейчас входят исполнительный директор Эндрю Конрад (Andrew Conrad), топ-менеджеры Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page), Сергей Брин (Sergey Brin) и Дэвид Драммонд (David Drummond), а также старший управляющий директор крупнейшей в Азии инвестиционной компании Temasek Фида Алгасофф (Fidah Alsagoff).
Среди новых инвесторов в последнем раунде значится Совет по пенсионному плану для учителей Онтарио.
Финансовыми консультантами сделки выступили Goldman Sachs и Co LLC.
В 2017 году Verily, занимающаяся исследованиями и разработками в области проблем здоровья, получила $800 млн от Temasek.
Средства, привлечённые в ходе нового раунда финансирования, будут использованы для инвестиций, включая возможные приобретения и партнёрства.
В настоящее время компания сотрудничает с несколькими фармацевтическими компаниями в ряде проектов, включая исследования в области использования хирургических роботов и разработку технологии сканирования сетчатки глаза для раннего выявления некоторых заболеваний глаз.
Финансовые условия последнего раунда финансирования Verily не раскрывает.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
04.01.2019 20:45