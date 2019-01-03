Нацбанк понизил курс евро на 49 копеек

Национальный банк Украины на 4 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 49 копеек - до 31,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 января установлен на уровне 3122,0257 гривны за 100 евро (-49,3881 грн).

Сегодня, 3 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 27 копеек до 31,88 гривен за евро. При этом на межбанке курс евро снизился на 55 копеек 31,24 грн/евро.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-7 января, на 17,66 коп. до 27,5117 UAH/USD.

Напомним, аферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валют.