НБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривен

Санкции применены за нарушение в сфере финмониторинга.

Национальный банк Украины оштрафовал украинский дочерний банк "Сбербанка РоSSии" на 94 млн 737 тыс. 499 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов - юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напомнил, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Сообщается, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключавшихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры. После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Помимо того Нацбанк дал письменное предостережение Сбербанку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций, а также за осуществление операций по счетам клиентов - юрлиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Регулятор также оштрафовал на 450 тыс. грн "Райффайзен Банк Аваль" за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелям и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации и за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Штраф в 3 млн грн НБУ наложил на банк "Глобус" за нарушение финучреждением требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор вынес письменное предостережение.