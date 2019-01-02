Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед

В МЭРТ рассчитывают, что это откроет дополнительные возможности для украинских производителей.

Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед
Контейнеры (архивное фото)
Фото: tuningcars.info

С 1 января 2019 года вступило в силу применение положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед) между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает правительственный портал.

Конвенция Пан-Евро-Мед является инструментом, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между договаривающимися сторонами.

"В будущем применение конвенции увеличит выгоды для национальных экспортеров путем открытия дополнительных возможностей для украинских производителей: они смогут использовать принцип диагональной кумуляции происхождения товаров, который применяется между участниками Конвенции при условии существования между ними режимов свободной торговли", - отмечается в сообщении.

Сейчас участников Конвенции 25, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Фарерские острова, Черногория и Украина.

Украина заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, ЕАСТ, Грузией, Македонией, Молдовой, Черногорией. Готовится также к подписанию соглашение о ЗСТ с Израилем и продолжаются переговоры с Турцией.

"На практике применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед означает, что украинский производитель сможет закупать сырье или комплектующие у одной из участвующих сторон, а готовую продукцию - экспортировать другим участникам Конвенции без уплаты пошлины или по заниженной ставке", - говорится в сообщении.

Напомним, присоединение Украины к Конвенции Пан-Евро-Мед является частью украинской евроинтеграции. Президент подписал соответствующий закон в конце ноября прошлого года.


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