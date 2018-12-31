РоSSийская пиццерия Dodo Pizza не откроется в Запорожье из-за угроз

Покупатель франшизы получил "реальные угрозы по телефону".

?РоSSийская пиццерия Dodo Pizza не откроется в Запорожье из-за угроз
Фото: facebook.com/ovchinnikov.fedor

РоSSийская пиццерия Dodo Pizza не откроется в Запорожье из-за угроз покупателю франшизы Руслану Филобоку и его жене.

Такое заявление сделал основатель Dodo Pizza Федор Овчинников в фейсбуке.

"Сегодня наш франчайзи Dodo Pizza в Украине предприниматель Руслан Филобок и его жена получили реальные угрозы по телефону. Мы... недооценили ситуацию", - написал Овчинников. По его словам, угрозы поступали с неизвестных номеров, в полицию Филобок или его жена не обращались.

По его словам, у Dodo Pizza не было стремления "во что бы то ни стало выйти в Украину", потому что спрос на эту франшизу на мировом рынке и так больше, чем возможности компании. "За каждую страну буквально внутри компании проходит битва", - утверждает Овчинников.

"Если мы откажемся от открытия в Украине из-за сложившихся обстоятельств, из-за угроз нашему партнеру, нельзя делать вывод, что нас всех ненавидят только потому, что мы из РоSSии. Это не так. Все на самом деле очень и очень сложно. И взаимная ненависть никогда это не исправит. И для того, чтобы все исправить нужно, наверное, уже не одно поколение", - написал он.

Напомним, что первая Dodo Pizza в Украине должна была открыться в марте 2019 года.


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