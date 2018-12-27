Сумма мошенничества выросла с $14,4 млн до $1,2 млрд.

РоSSийское следствие существенно ужесточила обвинение, предъявленное генеральному директору корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олегу Мкртчану, который арестован в Москве.

Как сообщает "Коммерсант", статья обвинения остается прежней - ч.4 ст.159 УК РФ , то есть мошенничество в особо крупном размере, а сумма мошенничества возросла до 85 млрд рублей ($1,2 млрд) с 1 млрд рублей ($14,4 млн).

В 2011 году россия Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое.

До 2014 года Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять платежи в 2014-2016 годах стало невозможно из-за военных действий на территории Луганской области. В результате в 2016 году Margit Holding Ltd переуступила право требования долга НКО "Фонд промышленных активов" (также стопроцентная "дочка" ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами.

Напомним, в начале 2010 года группа роSSийских инвесторов во главе с Александром Катуниным при участии Внешэкономбанка приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД, которая переживала сложные времена из-за кризиса. Собственниками 49,99% акций ИСД остались Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Долю Таруты позже отобрали россияне, а у Мкртчана осталось 25% минус 1 акция.