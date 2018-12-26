LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
LG Electronics присоединилась к судебному иску Комиссии по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) на сумму 1,03 трлн вон ($915 млн) против американского производителя чипов Qualcomm.
В 2016 году KFTC наложила штраф в размере 1,03 трлн вон на Qualcomm за злоупотребление своими патентами, обвинив его в использовании «несправедливой бизнес-модели». Однако Qualcomm отказалась соглашаться с выводами корейского регулятора и обжаловала иск в Верховный суд Кореи, подав также административный иск против KFTC.
Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei присоединились к KFTC в качестве её вспомогательных участников. Теперь их состав пополнила LG.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
24.12.2018 12:43
26.12.2018 10:36