LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm

LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm

LG Electronics присоединилась к судебному иску Комиссии по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) на сумму 1,03 трлн вон ($915 млн) против американского производителя чипов Qualcomm.

В 2016 году KFTC наложила штраф в размере 1,03 трлн вон на Qualcomm за злоупотребление своими патентами, обвинив его в использовании «несправедливой бизнес-модели». Однако Qualcomm отказалась соглашаться с выводами корейского регулятора и обжаловала иск в Верховный суд Кореи, подав также административный иск против KFTC.

Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei присоединились к KFTC в качестве её вспомогательных участников. Теперь их состав пополнила LG.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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