Uber запустит сервис мгновенных подработок

Скоро для работы на Uber владеть автомобилем будет необязательно: компания тестирует сервис мгновенного найма на временную работу Uber Works.

Особой квалификации для этого не потребуется, работать предстоит, например, официантом или охранником.

Uber тестирует в Чикаго сервис срочного найма для желающих подработать. Так что, скоро автомобиль будет не единственным пропуском в гиг-экономику. О проекте сверхбыстрого онлайн-найма.

Uber Works будет работать как самостоятельная дочерняя компания — по той же схеме, как сейчас это делает Uber Eats и разрабатывающее робомобили подразделение Uber Advanced Technologies. С помощью Works компании смогут оперативно нанимать сотрудников на временную работу, не требующую особой квалификации.

Проект разрабатывали в течение несколько месяцев под началом Рэйчел Холт — главы подразделения «новые направления». Ранее Works тестировали в Лос-Анджелесе, а теперь — в Чикаго.

Водители Uber в пилотных проектах не задействованы, но в компании уверены, что многие из них не откажутся от возможности подзаработать, когда Uber Works будет запущен официально.

Новые виды бизнеса Uber запускает в преддверии IPO. Глава компании Дара Хосровшахи планирует вывести ее на биржу во второй половине 2019 года. Сейчас Uber — крупнейшая непубличная компания в мире с капитализацией в районе $72 млрд. При этом Uber до сих пор убыточен и пытается нащупать точки роста — одной из них может стать Works с потенциально гораздо более широким охватом и подрядчиков, и клиентов, чем давно ставшее популярным приложение по заказу такси, аренде велосипедов и электросамокатов.

Источник: hightech.plus


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