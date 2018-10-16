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Дефицит бюджета США достиг рекордных $779 миллиардов Дефицит федерального бюджета США достиг 779 млрд. долларов по итогам 2018 финансового года. Как сообщает AP, это самый высокий показатель за последние шесть лет, передает Укринформ. Как отмечается, дефицит увеличился на 113 млрд. долларов в период с 2017 года. “В ближайшее время долговые обязательства, вероятно, ухудшатся, и администрация Трампа ожидает, что дефицит превысит 1 трлн. долларов в следующем году», — говорится в сообщении. За 2017 финансовый год дефицит бюджета США достиг 665,7 млрд долларов.

Хвыля

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