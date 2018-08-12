Причастного к контрабанде экс-сотрудника Одесской таможни арестовали на два месяца

Его подозревают в хищении 37 контейнеров с арестованным товаром на 154 млн гривен.

Причастного к контрабанде экс-сотрудника Одесской таможни арестовали на два месяца
Фото: Наталья НепряхинаFacebook

Суд арестовал на 60 суток с правом внесения залога в 30 млн гривен бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева, которого подозревают в похищении арестованных товаров на крупную сумму. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

"Он бывший работник Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой. Следственным управлением финансовых расследований ОВПП ГФС проводится досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по факту присвоения арестованных товарно-материальных ценностей. Речь идет о контейнерах с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 154 млн. грн, которые в середине июня были арестованы как вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Она добавила, что изъятыми в ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой склад.

"Важно! Никто из сотрудников Одесской таможни, как писали СМИ, не задержан. Причастность группы таможенников к деятельности Аминева даже не рассматривается", - резюмировала Непряхина.

Как сообщалось ранее, Аминева подозревают в причастности к хищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн гривен, которые хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный".

Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.


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