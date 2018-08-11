Во Львове запустили акселерационную программу для фудтех-стартапов

Акселератор «Центр предпринимательства», созданный на базе «Львовской бизнес-школы УКУ», открыл программу для стартапов в области фудтех, пишут AIN.UA.

Принимают проекты в направлениях логистики и доставки, автоматизации и роботизации, биологических разработок, мобильных и AR-технологий, а также улучшения клиентского опыта.

Для участия необходимо подать заявку в форме по ссылке. Приоритет будет у команд, которые имеют первый прототип продукта и клиентов. Обязательные требования: 3+ человека в коллективе и экспертиза хотя бы одного из них в перечисленных областях. Акселерационная программа стартует 28 сентября и продлится 14 недель. В обмен на ее прохождение, «Центр предпринимательства» получит 5% в компании. Возможны договоренности на других условиях.

За это время участники получат программу и менторство, стоимость которых оценили в $20 000. Сюда входит:

  • 500+ часов работы, теории и практики;
  • персональное менторство от 20+ менторов;
  • рабочее пространство в Центре Шептицкого;
  • еженедельные консультации с командой Center for Entrepreneurship и менторами;
  • мониторинг результатов роста компании во время программы и по ее завершению.
Во Львове запустили акселерационную программу для фудтех-стартапов

Состав акселерационной программы

Среди менторов: сооснователь и бизнес-партнер GrowthUP Group Денис Довгополый, основатель Yes&Design и онлайн-журнала Platfor.ma Александр Акименко, CEO и основатель компании N-iX Андрей Павлов, основатель сети Greencubator Роман Зинченко и другие.

Итогом станет демо-дей при участии потенциальных инвесторов. Также «Центр предпринимательства» договорился с членами нью-йоркского акселератора FoodX, которые посетят презентации стартапов. Лучшие команды получат шанс пройти программу в США.

Стартапы могут рассчитывать на финансирование до $100 000. В числе стратегических партнеров указана львовская сеть концептуальных ресторанов Холдинг эмоций «!FEST».


Михаил Сапитон, AIN


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