Цены на квартиры в Киеве, Львове, Днепре: как изменился рынок жилья

В Украине после почти двухмесячного перерыва возобновил свою работу рынок жилья. Правда, он заработал лишь частично, однако в некоторых регионах уже можно регистрировать сделки по купле-продаже недвижимости. В то же время, цены на квартиры претерпели существенные изменения по сравнению с довоенным периодом.

Аналитики разобрались, как изменился рынок жилья в трех крупных городах Украины.

Киев

В столице цены на однокомнатные квартиры со вторичного рынка несколько упали по сравнению с довоенными. Их стоимость в среднем снизилась на 6%. А вот двухкомнатные квартиры на вторичном рынке жилья даже подорожали почти на 7%. Стоимость трехкомнатных квартир также по сравнению с довоенной порой оказалась немного выше – на 1,4%.

Аналогичная тенденция наблюдается и на первичном рынке жилья в Киеве : цены на однокомнатные квартиры стали ниже на 5,4%. А вот на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры цены выросли, соответственно, на 9,3% и на 19,4%.

Львов

Во Львове, как и в других городах западного региона, с началом войны цены на квартиры несколько выросли. Хотя справедливости ради следует заметить, что стоимость недвижимости в столице Западной Украины стала расти еще перед войной. Еще в январе стоимость однокомнатных квартир во Львове выросла на 5-6%. А с тех пор, как туда хлынули потоки беженцев с востока Украины, квартиры во всех сегментах рынка недвижимости стали дороже еще на 3-5%.

Днепр

В Днепре цены на квартиры обвалились как на вторичном рынке жилья, так и на первичном. В частности, однокомнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 6,5%, двухкомнатные – на 10%, а трехкомнатные снизились в цене на 12,5%. Жилье в новостройках также стало в основном дешевле: однокомнатное – на 3,5%, двухкомнатное – на 19%. Зато трехкомнатные квартиры в Днепре неожиданно оказались более дорогими, чем до войны, на 3,5%.

Напомним, украинцев, лишившихся жилья, будут временно заселять в вагоны, предоставленные Укрзализныцей.