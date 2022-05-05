500 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты через программу ООН — Минсоцполитики

Минсоцполитики заключило меморандум со Всемирной продовольственной программой ООН, информирует ZN.ua.

500 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты через программу ООН — Минсоцполитики
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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что Минсоцполитики заключило меморандум о взаимопонимании со Всемирной продовольственной программой ООН, в соответствии с которыми внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп получат дополнительные к государственным программам денежные выплаты. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

«В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет производиться за три месяца в размере 2 220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы планируется охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тысяч человек.

В Минсоцполитики добавили, что на сегодняшний день благодаря сотрудничеству с агентствами ООН и другими международными организациями реализуются программы денежных выплат, которые предоставляются людям дополнительно к государственным пособиям, на общую сумму 9,6 миллиарда гривен.

«За счет этих средств более 2 миллионов человек, пострадавших от войны, из наиболее уязвимых категорий получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен на месяц сроком от 1 до 3 месяцев», - говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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