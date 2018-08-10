Во Львовской области сотрудница банка присвоила 4 млн гривен вкладчиков
Суд арестовал ее с залогом более 6 млн гривен.
Во Львовской области суд арестовал руководительницу районного отделения одного из банков, которая присвоила 4 млн гривен вкладчиков, с залогом в размере 6 млн 864,4 тыс. гривен.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
В течение года 51-летняя женщина получила от клиентов деньги для внесения их на счет и заключения договоров банковского вклада. Однако, когда клиенты обратились в банк, обнаружили, что никаких счетов открыто не было.
"Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения. В ходе уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали факты завладения средствами граждан. В частности, работница банка присвоила 75,4 тысяч долларов и 56,6 тысяч евро", - сообщили в полиции.
Согласно курсу Нацбанка на время совершения преступлений, сумма составила 4 млн гривен. Были открыты производства по трем статьям Уголовного кодекса: ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере); ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.1 ст.366 - служебный подлог.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в начале года прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему директору филиала банка, который присвоил 52 млн гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
10.08.2018 16:45
10.08.2018 16:45