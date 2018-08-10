Во Львовской области сотрудница банка присвоила 4 млн гривен вкладчиков

Суд арестовал ее с залогом более 6 млн гривен.

Во Львовской области суд арестовал руководительницу районного отделения одного из банков, которая присвоила 4 млн гривен вкладчиков, с залогом в размере 6 млн 864,4 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В течение года 51-летняя женщина получила от клиентов деньги для внесения их на счет и заключения договоров банковского вклада. Однако, когда клиенты обратились в банк, обнаружили, что никаких счетов открыто не было.

"Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения. В ходе уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали факты завладения средствами граждан. В частности, работница банка присвоила 75,4 тысяч долларов и 56,6 тысяч евро", - сообщили в полиции.

Согласно курсу Нацбанка на время совершения преступлений, сумма составила 4 млн гривен. Были открыты производства по трем статьям Уголовного кодекса: ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере); ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.1 ст.366 - служебный подлог.

Продолжается досудебное расследование.