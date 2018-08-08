Экс-сотрудник Одесской таможни задержан по подозрению в хищении арестованного товара на 154 млн гривен

Деятельность Дениса Аминева связывают с контрабандой.

Сотрудники Государственной фискальной службы задержали бывшего сотрудника Одесской таможни по подозрению в хищении 37 контейнеров с арестованным товаром на 154 млн гривен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан.

"Только что сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего сотрудника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой - Дениса Аминева", - написал он в фейсбуке.

Продан сообщил, что Аминева подозревают в причастности к хищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн гривен, которые хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный".