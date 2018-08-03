Комиссия Госгеонедра одобрила возобновление лицензий для "Укргаздобычи"

В частности, принято 31 позитивное решение.

В Государственной службе геологии и недр Украины состоялось заседание Комиссии по вопросам недропользования, на котором Комиссия рекомендовала ведомству предоставить и продолжить 22 разрешительных документа. Об этом говорится на сайте Госгеонедра.

На получение новых спецразрешений принято 4 решения, в частности, впервые получили специальные разрешения на пользование недрами ЗАО «Стройматериалы» на 10 лет и ООО «Корнер Озерное» на 12 лет.

Также Комиссия по вопросам недропользования приняла решение продлить срок действия 18 спецразрешений на пользование недрами на 20 лет. По каким 6 разрешений продлен ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», ЗАО «Силикат», ГП «Спецжелезобетон» ОАО «Ивано-Франковск цемент», ОАО «Укрзализныця, Каменец - Подольское ОАО «Гипсовик».

«Комиссия по вопросам недропользования рекомендует Госгеонедра учесть предложения о продлении 18-ти специальных разрешений на пользование недрами как можно скорее, чтобы не допустить прекращения деятельности компаний», - прокомментировал результаты заседания заместитель директора Департамента разрешительной и международной деятельности Игорь Тимошенко.

Кроме этого, в рамках заседания приняли 8 решений относительно переоформления ранее выданных специальных разрешений на пользование недрами, в частности, для ГП «Предприятие государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№73)» и ЗАО «Богуславский карьер».

Также принято 65 решений о внесении изменений в спецразрешения на пользование недрами, из них будут внесены изменения в 31 спецразрешения для АО «Укргаздобыча».

По результатам работы Комиссии по вопросам недропользования принято решение о приостановлении действия 39-х спецразрешений на пользование недрами, аннулирование 12 разрешений в судебном порядке.

По 8-ми спецразрешениям предоставлены дополнительные сроки для устранения нарушений.

Также недропользователям возобновлено действие 28 спецразрешений, которые ранее были остановлены. А это значит, что восстановлено право и в дальнейшем вести целевые работы по недропользованию, предусмотренные законом. По словам Тимошенко, возобновление этих спецразрешений "обеспечило получение оплаты в Госбюджет рентных платежей и выплату зарплаты работникам добывающих предприятий".

Напомним, на прошлой неделе Госгеонедра продолжили УГВ действие 39 спецразрешений.