Один из украинских банков отважился на возобновление кредитования

Monobank на этой неделе возобновит в полном объеме кредитование по программам рассрочки и покупки частями. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

«На этой неделе мы возобновим в полном объеме кредитование по программам рассрочка и покупка частями. Об этом придет сообщение в приложении к клиентам, которым мы восстановим лимиты», — написал он.

Гороховский отметил, что "нужно запускать экономику".

По словам Гороховского, банк планирует выдать по этим программам около 10 млрд. грн.

Напомним, 24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. Этот курс будет действовать до конца военного положения. В то же время, в на прошлой неделе Нацбанк сказал, когда открепит гривну от фиксированного курса, вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики - по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Напомним также, что, несмотря на постановление НБУ о кредитных каникулах, банки в апреле продолжали списывать задолженности с клиентов. В частности, за этим были замечены Monobank, Альфа-Банк и OTP Bank.