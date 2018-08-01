Киев купил газ для ТЭЦ у частного поставщика

"Нафтогаз" возобновит поставки после мирового соглашения в суде.

Киев купил газ для ТЭЦ у частного поставщика
Фото: Wikimapia

Киевская городская государственная администрация и "Нафтогаз Украины" при посредничестве президента Петра Порошенко и правительства нашли выход из сложившейся критической ситуации с поставками газа для Киева.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В течение 2018 года энергообъекты киевской коммунальной собственности были переданы от "Киевэнерго" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". При этом "Нафтогаз" отказался подписывать с ним договор на поставку газа до тех пор, пока предприятие не признает долги за льготный газ, накопленные "Киевэнерго".

Результатом стало отсутствие горячей воды у большого количества потребителей и угроза срыва отопительного сезона.

По результатам встречи в Администрации президента, в которой принимали участие председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и председатель КГГА Виталий Кличко, ситуацию с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации удалось временно стабилизировать.

КГГА закупила газ у частного поставщика в объемах, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о правопреемстве в отношении долгов.

Согласно плану, разработанному Кабмином, речь идет о мировом соглашении между сторонами в суде.

"Нафтогаз" подтвердил свою готовность немедленно после этого поставить газ для работы теплогенерирующих предприятий Киева.


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