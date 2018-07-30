?Семья Назарбаева стала владельцем второго по величине банка Казахстана

Он стал частью Халык Банка, принадлежащего дочери и зятю президента РК.

28 июля в Казахстане завершилось присоединение Казкоммерцбанка, который был крупнейшим в стране, пока не столкнулся с финансовыми проблемами, к Халык Банку (Народный банк). Последний контролируется дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динарой и ее мужем Тимуром Кулибаевым.

"Мы завершили большой процесс, который длился более полутора лет, начиная со вступления в переговоры, процедуры due diligence (комплексной финансовой проверки) предшествующей приобретению акций Казкоммерцбанка, совершения самой сделки и, наконец, последующей интеграции и объединения двух банков. Все мероприятия по переходу Народного банка и Казкоммерцбанка на единую технологическую платформу завершены в полном соответствии с графиком", - цитирует заявление главы правления Халык Банка Умута Шаяхметова агентство "Интерфакс-Украина".

В настоящее время Халык Банк владеет 69,94% обыкновенных акций Казкоммерцбанка, АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (принадлежит супругам Кулибаевым) - 23,13%. В свою очередь "Алмэкс" является мажоритарным акционером Халык Банка.

По данным Нацбанка Казахстана, Народный банк Казахстана по итогам первого полугодия 2018 года занимал 1-е место по объему активов среди 32 банков республики, Казкоммерцбанк - 2-е место.

Тимур и Динара Кулибаевы - самые богатые люди Казахстана. Состояние каждого Forbes оценивает в 3,2 млрд долларов.