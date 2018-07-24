МЭРТ силой вернуло контроль над госпредприятием "Электронмаш"
Уволенный в марте директор еще четыре месяца оставался в должности.
Министерству экономического развития и торговли пришлось прибегнуть к силовым методам для возвращения фактического контроля над киевским госпредприятием "Электронмаш".
Об этом говорится на сайте министерства.
В марте 2018 года министерство уволило директора "Электронмаша" Виктора Мову с занимаемой должности за злоупотребления властью и служебным положением. По данным СБУ, во время пребывания в должности директора предприятия Мова вместе с другими должностными лицами предприятия с 2000 года незаконно присвоили государственное имущество на сумму более 60 млн грн, а также незаконно приватизировали производственные помещения общей площадью более 88 тыс. кв. м, оздоровительный лагерь и другие активы в пользу предприятия, учредителем которого является родственник Мовы. Кроме того, руководство ГП "Электронмаш" регулярно проводило закупки товаров и услуг с нарушениями, часто по завышенным ценам, у одних и тех же частных структур, связанных с директором предприятия.
23 марта был назначен исполняющий обязанности директора Сергея Ефименко, но Мова с заместителями отказались допускать его работе. Также уволенный топ-менеджер трижды не пустил на предприятие государственную комиссию по проверке финансово-хозяйственной деятельности.
Поэтому Ефименко был вынужден нанять охранную структуру, при помощи которой 23 июля ему удалось попасть на рабочее место и приступить к обязанностям.
ГП "Электронмаш" создано на базе завода электронных вычислительных и управляющих машин в 1965 году и специализируется на поставке комплектующих и готовой вычислительной техники и электронной продукции. Предприятие выпускает приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, электронное оборудование для управления ветровыми электрическими установками.
ГП "Электронмаш" входит в группу предприятий, подлежащих приватизации.
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