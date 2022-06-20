Ціни на продукти в окупованій та контрольованій частинах України суттєво відрізняються

Незважаючи на війну, через яку в Україні суттєво зросли ціни на продукти, вартість продовольства в нашій країні залишається набагато нижчою, ніж на окупованій частині України. Ціни на продуктові товари різняться на 40 і більше відсотків.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, посилаючись на дані департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.

Причому завищення цін на окупованій території спостерігається за всіма основними видами продуктів, що входять до так званого соціального кошика. Навіть найменша різниця в ціні становить понад 20%. А за деякими позиціями ціни в окупантів майже в півтора рази вищі.

картопля – на 45,44%,

олія соняшникова – на 44,95%,

цибуля ріпчаста - на 44,47%,

яйця курячі – на 42,79%,

морква – на 39,99%,

птиця (тушка куряча) – на 39,36%,

свинина – на 31,99%,

буряк – на 29,14%,

макаронні вироби – на 22,34%.

Зокрема, за окремими видами продуктів вартість на окупованій території виявилася настільки вищою:

При цьому якщо врахувати, що в Україні в цілому продовольство з початку війни дуже сильно зросло в ціні, то на окупованій території ціни на продукти взагалі виходять позамежні.

Нагадаємо, економісти підрахували, як змінилася вартість борщового набору на підконтрольній частині України. Вона виросла майже на третину. При цьому м'ясо та сметана подорожчали менш суттєво. А ось вартість деяких овочів зросла вдвічі та вище.