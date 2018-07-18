Исследование показало, когда лучше всего начинать бизнес. Молодежь отстает

Если вам 30, 40 или даже 50 лет, вы можете подумать, что шанс на успешную карьеру предпринимателя давно остался позади — и начинать собственный уже слишком поздно. Это заблуждение, пишут AIN.UA .

Как показывают результаты исследования, проведенного Бюро переписи населения США и двумя профессорами Массачусетского технологического института, самые успешные бизнесмены — люди среднего возраста, причем даже в технологическом секторе. Чтобы это выяснить, авторы собрали данные о 2,7 млн компаний, которые нанимали как минимум одного сотрудника в период между 2007 и 2014 годами. Средний возраст основателя наиболее успешных технологических стартапов составил 45 лет.

В целом, у 50-летнего предпринимателя вдвое больше шансов создать успешный бизнес, чем у 30-летнего. Те же самые выводы распространяются и на сторонние проекты, которыми ведут помимо основной деятельности. Если вас это все еще не убеждает, оцените эту статистику:

50-летний основатель в 2,2 раза вероятнее создаст успешный стартап, чем 30-летний;

40-летний основатель в 2,1 раза вероятнее создаст успешный стартап, чем 25-летний;

50-летний основатель в 2,8 раза вероятнее создаст успешный стартап, чем 25-летний.

И наконец, действительно веселая статистика. Если основателю 60 лет, его шансы на успех — в 3 раза выше, чем у 30-летнего фаундера. Кроме того, его стартап с шансами в 1,7 раз более обычных попадет в верхние 0,1% компаний этой индустрии.

Почему? Причин много, но ключевой фактор — разница между идеями и выполнением. Замыслы очень важны, но все решает реализация. Эту аналогию можно развить: стратегия значима, но тактика — ваши актуальные действия — то, что помогает компании расти. Очень сложно эффективно управлять и воплощать проекты в жизнь, когда у тебя мало опыта. То же самое касается принятия небольших тактических решений, счет которым иногда идет на десятки в день.

Людям нравится советовать: «Вы должны знать то, чего не знаете». Но единственный способ этого добиться — набираться опыта. И это особенно важно, когда речь идет о лидерских позициях.

Так что, если вам 40, 50 или 60 лет и вы давно хотели заняться бизнесом — приступайте. Успешные бизнесмены не обладают какими-то неосязаемыми преимуществами вроде идей, драйва, навыков или креативности, которых нет у вас. Их успех кажется неизбежным только в ретроперспективе. Верьте в себя, особенно если способны усердно работать. Наука доказывает — опыт, навыки, связи, экспертиза и даже возраст на вашей стороне.