Шансы привлечь миллион — менее 0,1%. Сравнение Kickstarter и Indiegogo по сборам и шансам на успех
Маркетинговое агентство Funded Today изучило историю проектов на краудфандинговых площадках Kickstarter и Indiegogo. Согласно итогам исследования, на Kickstarter удается поднять почти вдвое больше, а наиболее достижимая цель — $10 000. Данные были собраны за все время работы площадок и по 11 июля 2018 года, пишут
Всего на Kickstarter завершилось 374 507 кампаний, на Indiegogo — 303 520. Общая сумма привлеченных средств отличается сильнее: $3,683 млрд против $1,269 млрд соответственно. Средняя сумма по итогам краудфандинга: $9835 на Kickstarter и $4182 на Indiegogo.
Больше всего проектов ориентированы на невысокие сборы — от $10 000 до $25 000. Таких за годы работы площадок было 53 707 и 16 017. Далее количество успешных кампаний уменьшается пропорционально сумме сборов. Более $100 000 получили 5465 кампаний на Kickstarter и всего 1201 на Indiegogo. Миллион и больше собрали 309 и 84 проекта соответственно.
Сколько кампаний привлекли средства
|Сумма
|Kickstarter
|Indiegogo
|$10 000
|53 707
|16 017
|$25 000
|23 274
|5336
|$50 000
|11 499
|2 475
|$75 000
|7345
|1517
|$100 000
|5465
|1201
|$150 000
|3393
|764
|$200 000
|2430
|590
|$250 000
|1901
|465
|$500 000
|817
|196
|$1 000 000
|309
|84
|$2 000 000
|109
|29
Также в Funded Today посчитали «вероятность» поднять определенные суммы на краудфандинге. Для цели в $10 000 шансы на успех составляют 14,3% и 5,28% соответственно. При бюджете в $100 000 статистика говорит о 1,46% и 0,4% успешных итогов. Вероятность поднять свыше миллиона долларов — 0,08% и 0,03% соответственно.
Вероятность привлечение средств
|Сумма
|Kickstarter
|Indiegogo
|$10 000
|14,3%
|5,28%
|$25 000
|6,21%
|1,76%
|$50 000
|3,07%
|0,82%
|$75 000
|1,96%
|0,5%
|$100 000
|1,46%
|0,4%
|$150 000
|0,91%
|0,25%
|$200 000
|0,65%
|0,19%
|$250 000
|0,51%
|0,15%
|$500 000
|0,22%
|0,06%
|$1 000 000
|0,08%
|0,3%
|$2 000 000
|0,3%
|0,01%
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14.07.2018 02:54