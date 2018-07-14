Шансы привлечь миллион — менее 0,1%. Сравнение Kickstarter и Indiegogo по сборам и шансам на успех

Маркетинговое агентство Funded Today изучило историю проектов на краудфандинговых площадках Kickstarter и Indiegogo. Согласно итогам исследования, на Kickstarter удается поднять почти вдвое больше, а наиболее достижимая цель — $10 000. Данные были собраны за все время работы площадок и по 11 июля 2018 года, пишут AIN.UA .

Всего на Kickstarter завершилось 374 507 кампаний, на Indiegogo — 303 520. Общая сумма привлеченных средств отличается сильнее: $3,683 млрд против $1,269 млрд соответственно. Средняя сумма по итогам краудфандинга: $9835 на Kickstarter и $4182 на Indiegogo.

Больше всего проектов ориентированы на невысокие сборы — от $10 000 до $25 000. Таких за годы работы площадок было 53 707 и 16 017. Далее количество успешных кампаний уменьшается пропорционально сумме сборов. Более $100 000 получили 5465 кампаний на Kickstarter и всего 1201 на Indiegogo. Миллион и больше собрали 309 и 84 проекта соответственно.

Сколько кампаний привлекли средства

Сумма Kickstarter Indiegogo $10 000 53 707 16 017 $25 000 23 274 5336 $50 000 11 499 2 475 $75 000 7345 1517 $100 000 5465 1201 $150 000 3393 764 $200 000 2430 590 $250 000 1901 465 $500 000 817 196 $1 000 000 309 84 $2 000 000 109 29

Также в Funded Today посчитали «вероятность» поднять определенные суммы на краудфандинге. Для цели в $10 000 шансы на успех составляют 14,3% и 5,28% соответственно. При бюджете в $100 000 статистика говорит о 1,46% и 0,4% успешных итогов. Вероятность поднять свыше миллиона долларов — 0,08% и 0,03% соответственно.

Вероятность привлечение средств